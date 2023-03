Dopo anni di Sla pone fine alla sua vita, la scelta di Daniele

Ha scelto di terminare la sua vita, o meglio la sua 'non vita' come ha spiegato in una lettera aperta a Repubblica, Daniele Berna, di Sesto Fiorentino. Pensionato, dopo una vita dedicata al lavoro in un'azienda di sistemi odontotecnici, ha scelto di essere sottoposto alla sedazione palliativa profonda.

Oggi e domani la camera ardente sarà allestita nella sua abitazione di largo Stephen Biko. Daniele Berna e la famiglia hanno chiesto che al posto dei fiori vengano fatte donazioni alle aassociazioni che lo hanno accompagnato durante la malattia, Aisla e Spalti onlus.

"Dopo l'intervento della tracheostomia - spiegava Berna al quotidiano -ho fatto un percorso sulla base della legge 219 del 2017, per poter interrompere la terapia della ventilazione forzata. Sono arrivato alla conclusione di farlo perché è importante secondo me mantenere una dignità di vita, che questa malattia ti porta via giorno dopo giorno. Ho anticipato la fine della malattia e sento di aver vinto sulla Sla".

La storia di Daniele riapre il dibattito anche in Toscana sull'eutanasia e sulla scelta consapevole di porre fine alle proprie cure in caso di malattie gravemente invalidanti come la sclerosi laterale amiotrofica.