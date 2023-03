Donazione di sangue straordinaria dalla Direzione antimafia di Firenze

DonatoriNati e la Direzione Investigativa Antimafia, articolazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, hanno organizzato una donazione di sangue straordinaria presso l'Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, Sinergia Istituzionale e Solidarietà affinché il dovere della donazione di sangue riguardi tutti, non solo chi lo fa abitualmente. A donare il sangue i componenti della Dia di Firenze, con la regia della Dia Nazionale, presso il Centro Trasfusionale dell'Azienda Ospedaliera Meyer dalle 8.00 alle 12.00 del 10 marzo

Dal Sangue Versato al Sangue Donato è una campagna nazionale del 2022 di Donatori Nati che, collocandosi nel trentennale dell'istituzione della DIA, intende ricordare chi è morto per mano mafiosa. Donare sangue è fondamentale per poter intervenire in contesti emergenziali o legati alla chirurgia, per ottenere farmaci derivati dal plasma, il sangue in tutte le sue componemi è di estrema importanza. Non c'è alternativa alla terapia trasfasionale, perché il sangue non può essere sintetizzato in laboratorio, se non con donazione spontance.

"Il nostro esempio deve raggiungere tutti i cittadini, ma soprattuno le generazioni future, perché donare il sangue deve essere un gesto abituale e non occasionale. Ricordare chi ha donato la sua vita per lo Stato, deve insegnarci ad amare il prossimo e chi dona il sangue dona la vita", spiega Pierluciano Mennona, Presidente Donatori Nati Toscana.