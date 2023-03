'Donne e democrazia', evento a Certaldo

“Le Democrazie hanno bisogno delle Donne”. È questo il titolo dell’iniziativa organizzata dal coordinamento donne dello Spi Cgil Certaldo e Auser, in collaborazione con il Comune di Certaldo, domani, sabato 11 marzo, alle 16 nella saletta di Via 2 Giugno, nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata Internazionale della Donna.

Il programma prevede, dopo il saluto del sindaco Giacomo Cucini, gli interventi di Laura Rimi (Commissione Regionale Pari Opportunità), Edi Salvadori (comandante Polizia Municipale San Gimignano), Laura Cantini (ex sindaca e parlamentare), Paola Galgani (segretaria Camera del Lavoro Metropolitana di Firenze), Chiara Tinti (imprenditrice ditta metalmeccanica) e Luigina D’Ercole (imprenditrice agricola), coordinati da Carla Carpitelli. Infine il discorso di chiusura dell'assessora alle Pari Opportunità del Comune di Certaldo Clara Conforti.

“Una bella occasione di dialogo e confronto per rivendicare giustizia sociale ma anche nuovi diritti civili e libertà di scelta per le donne, consapevoli che le conquiste ottenute non sono date per sempre, ma continuamente a rischio di pericolosi ritorni indietro”, ha commentato l’assessora Conforti.

Il pomeriggio terminerà con le letture a cura delle allieve della Scuola di Teatro dell’Associazione Polis. Per tutte le donne presenti, inoltre, è previsto un omaggio floreale.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa