Donne Fiere, premio in Valdelsa per 5 figure che hanno lasciato un segno

Un progetto per rendere omaggio alle donne della Valdelsa che hanno lasciato un segno, che si sono distinte per l’abbattimento degli stereotipi di genere e per l’emancipazione.

Il progetto si chiama “Donne Fiere” ed è promosso dal Centro Pari Opportunità Valdelsa insieme ai Comuni di Casole d’Elsa, Colle di Val d’Elsa, Poggibonsi, San Gimignano, Radicondoli. Sarà presentato domani, 11 marzo alle 16, all’Accabì di Poggibonsi e vedrà ogni anno assegnare un riconoscimento a cinque donne che hanno avuto il coraggio di vivere in modo fiero.

“Donne che hanno scelto di combattere per se stesse e per tutte noi, per l’emancipazione e l’abbattimento degli stereotipi di genere che pesano, ancora oggi, nella vita delle donne e nella possibilità di essere donne libere – dice la presidente del CPO Susanna Salvadori - Grazie a tutto il Centro Pari Opportunità, a tutte le assessore coinvolte, a tutti e a tutte coloro che hanno contribuito. Un grazie particolare all’assessora Carolina Taddei, San Gimignano, che ha coniato il nome e l’idea di Donne Fiere”.

Domani, con l’avvio del progetto, saranno conferiti i riconoscimenti a cinque figure di donne che hanno avuto un legame con le città di Casole d’Elsa, Colle di Val d’Elsa, Poggibonsi, Radicondoli e San Gimignano. A loro saranno dedicati cinque pannelli con ritratti realizzati dall’illustratrice Domitilla Marzuoli e biografia.

Prosegue intanto “Donne Fiere”, il cartellone della Valdelsa tutta insieme per celebrare la giornata internazionale della donna.

Sabato 11 marzo, alle 09.45 al Teatro Politeama, la 17^ edizione del Forum Donne “Donne per la semplificazione” con Cesvot, AVIS Nazionale, Avis Provinciale Siena e Avis Comunale Poggibonsi. Alle 17,30, al teatro Politeama, con Anpi e Scintilla, Benedetta Tobagi presenta La resistenza delle donne. Alle 20.30, a Colle, al Circolo Oikos a Gracciano, Ai confini della pace, spettacolo teatrale a cura di Compagnia Teatrikos. Domenica 26 marzo alle 17, alla Sala Congressi di Casole, la presentazione del libro Fat shame lo stigma del corpo grasso di Amy Erdman Farrell, Bookclub Quell3 del femminismo intersezionale della Dalet.

Fonte: Ufficio Stampa