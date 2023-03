Europei 2032, Stella (FI): "Regione Toscana sostegna la candidatura di Firenze"

"Grazie al Governo italiano, che con l'approvazione della risoluzione da parte dalla Commissione Cultura e Sport del Senato, si è impegnato a sostenere e qualificare la candidatura avanzata dalla Figc per l'organizzazione in Italia della fase finale dei Campionati Europei di calcio Uefa 2032. Tra le città indicate per ospitare le partite, c'è anche Firenze, e questa è un'opportunità importantissima per la nostra città, con tutto quel che comporta. Chiediamo alla Regione Toscana di mettere a disposizione risorse e strutture per supportare al meglio l'iniziativa". Lo chiede il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, che ha presentato una mozione in tal senso.

"Per le città prescelte per ospitare la fase finale degli Europei - sottolinea Stella - arriveranno fondi per il miglioramento delle infrastrutture sportive nell'ambito di progetti di rigenerazione urbana che favoriscano lo stanziamento e il reperimento di idonee risorse finanziarie, pubbliche e private e individuando procedure che assicurino il completamento degli interventi nei tempi richiesti dalla Uefa. Noi chiediamo agli Enti locali coinvolti di fare la loro parte, e completare infrastrutture prioritarie, penso alla nuova pista dell'aeroporto, alla stazione fiorentina della Tav, migliorando i collegamenti. Ci auguriamo che, almeno davanti a una prospettiva come questa, la politica sappia guardare al bene comune e allo sviluppo".

Fonte: Ufficio stampa