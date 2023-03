Fibromialgia, spettacolo per la raccolta fondi al teatro Il Momento di Empoli

Si svolgerà sabato prossimo, 11 marzo, alle 21,00 al Teatro Il Momento a Empoli lo spettacolo "Insieme per la ricerca scientifica sulla fibromialgia”.

L’iniziativa è curata dall’associazione Odv Algea – Fibromialgia e dolore cronico di Empoli che è impegnata nella ricerca fondi per sostenere la ricerca scientifica sulla malattia.

Si tratta di un piacevole spettacolo musicale e di intrattenimento con lo scopo benefico di raccogliere fondi per la ricerca scientifica.

Alla serata parteciperanno la Discover music band e la Compagnia Bella con la straordinaria partecipazione di Benedetta Giuntini e l’intervento dei The Doc Brothers. La regia dello spettacolo è a cura di Beatrice Lisi.

La ricerca serve perché la fibromialgia ancora è poco conosciuta sia a livello medico scientifico che dà parte della popolazione. Nonostante sia stato evidenziato che ben il 4% della popolazione femminile è colpita da questa sindrome. Altro dato importante è che l’età media si sta abbassando colpendo anche le giovanissime.

La sindrome fibromialgica proprio per la sua natura rende difficile mantenere una dignitosa qualità della vita.

La sindrome fibromialgica è una forma di dolore muscoloscheletrico (muscoli, tendini, ligamenti) cronico, diffuso, spesso associato a stanchezza (astenia), mal di testa (cefalea), insonnia, disturbi di memoria e concentrazione. Possono associarsi anche dolori addominali, dolori mestruali (dismenorrea), sindrome delle gambe senza riposo, formicolii (parestesie) e altri sintomi che possono rendere complessa la diagnosi.

L’Associazione Odv ha la sede presso il “Centro Servizi” della Misericordia via Cavour 43 ad Empoli dove presso il punto informativo le persone possono rivolgersi per avere notizie sulla sindrome fibromialgica e per ricevere informazioni sull’attività dell’associazione.