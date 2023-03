Firenze città circolare: da lunedì coinvolte le aree Ponte a Greve e Torregalli, Coverciano e via Aretina

Nuovo step di “Firenze città circolare”, il piano di trasformazione del sistema della raccolta dei rifiuti, promosso da Amministrazione Comunale ed Alia Servizi Ambientali SpA, che fino al 2023 interesserà uno dopo l’altro 13 settori cittadini, coinvolgendo oltre 230.000 utenze in tutti e 5 i Quartieri, per valorizzare i rifiuti prodotti ogni giorno.

Da lunedì prossimo, 13 marzo, infatti, Alia sarà impegnata nella contattazione degli utenti e nel posizionamento dei contenitori in un nuovo settore cittadino. Due le zone interessate, nel quartiere 2 e 4 della città, Ponte a Greve/Torregalli e via Aretina/Coverciano, per un totale di circa 25.000 utenze coinvolte.

I cittadini riceveranno al proprio domicilio la comunicazione di Alia e la visita di un operatore per la consegna gratuita del materiale informativo e della chiavetta digitale A-Pass per il conferimento di tutte le frazioni di rifiuti, eccetto il vetro, così da registrare ogni singolo inserimento e migliorare la qualità dei materiali inseriti nel singolo contenitore per essere avviati alla propria filiera di riciclo. Le postazioni complete messe a terra saranno composte da 5 cassonetti affiancati, ognuno destinato ad un diverso materiale (organico, imballaggi in plastica-metalli-polistirolo-tetrapak, vetro, carta e cartone e rifiuto residuo non differenziabile). Si ricorda che, in caso di utenza non trovata al proprio domicilio, le indicazioni per ritirare chiavetta e materiale informativo verranno lasciate in apposito avviso.

Per ulteriori informazioni e dettagli sul progetto è possibile consultare il sito Firenze Città Circolare oltre alla sezione dedicata nel portale aziendale di Alia, e dell’App Junker che un solo click permette di capire dove conferire rifiuti, visualizzare i calendari di raccolta e le postazioni e servizi attivi sul territorio. Infine, per avere aggiornamenti sui punti informativi e di consegna chiavette attivi sul territorio è sufficiente inquadrare il QRCode presente sui nuovi contenitori digitali.

Fonte: Alia Servizi Ambientali S.p.A.