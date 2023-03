Gassificatore, Cei (Pd Empoli): "Non si farà, chi dice il contrario disinformato o in malafede"

"Il gassificatore a Empoli non si farà. L’impianto non è presente nel nuovo piano regionale dell’economia circolare. Chi afferma il contrario o è disinformato o in malafede" dichiara Lorenzo Cei, segretario Pd di Empoli.

L’iter burocratico prevede che il piano venga sottoposto a voto prima della Giunta e poi del Consiglio regionale.

"La Regione – continua Cei-ha accolto la contrarietà all’impianto espressa dalla sindaca di Empoli, Brenda Barnini, e in questo senso il presidente Giani ha assicurato di accettare questa posizione.

Andrea Poggianti e Fratelli d’Italia cercano di confondere le acque e montare la polemica solo per ottenere visibilità politica.

Questi i fatti: il Comune di Empoli ha comunicato lo scorso 20 dicembre tramite PEC a Regione Toscana e Alia la non disponibilità del territorio a ospitare l’impianto. La questione è chiusa.

Nei mesi appena trascorsi ci siamo fatti carico delle segnalazioni e delle istanze provenienti dai nostri concittadini, sia negli incontri pubblici sia nei tantissimi appuntamenti che ci sono stati chiesti da cittadini, famiglie e imprese per approfondire l’argomento.

Abbiamo registrato crescente preoccupazione e contrarietà da parte della cittadinanza sull’ipotesi di realizzazione dell’impianto e per questo non abbiamo esitato a comunicare la nostra indisponibilità.

Invito Poggianti a evitare polemiche sterili e ad avanzare proposte costruttive per Empoli, se mai ne avesse".

Fonte: Pd Empolese Valdelsa