Il dott. Luca Franci è il nuovo direttore di Radiologia del Misericordia di Grosseto

Il direttore generale dell’Asl Toscana sud est Antonio D’Urso ha nominato il dott. Luca Franci direttore della UOC Radiologia dell’ospedale Misericordia di Grosseto, risultato il candidato più idoneo nella selezione indetta. Il dott. Franci, che assumerà il nuovo incarico dal 16 marzo, ha ricoperto il ruolo di dirigente medico in questa specialistica dal 1999, prima nell'ex Asl 9 e poi nella Al Toscana sud est ed è stato nel 2020 direttore facente funzione della Radiologia di Orbetello e Pitigliano. Nel 2021 è stato nominato direttore dell’Unità Operativa di Radiologia dell’ospedale di Orbetello in quanto vincitore della selezione indetta per quell’incarico. Laureato con il massimo dei voti in Medicina e Chirurgia all'Università di Siena, dove inoltre si è specializzato in Radiologia con indirizzo Radiodiagnostica e Scienze delle immagini, ha avuto numerose esperienze come medico radiologo anche in altre Asl toscane. Nella Asl grossetana, è stato responsabile di svariati progetti tra cui “Coordinamento delle problematiche organizzative delle diagnostiche TAC, di omogeneizzazione dei protocolli diagnostici e delle metodiche delle indagini” e tra gli incarichi ricoperti, quello di responsabile della sezione TC del Misericordia dal 2005.



“L'incarico del dott. Franci rappresenta un segno di continuità per la Radiologia in Provincia di Grosseto”, dichiara il direttore generale Asl Toscana sud est Antonio D'Urso che aggiunge: “Ritengo che la sua professionalità e conoscenza del contesto territoriale rappresentano una ulteriore garanzia di alti standard assistenziali in un settore, come quello della diagnostica per immagini, fondamentale per la diagnosi e per la prevenzione delle patologie”. “Questa nomina è motivo di grande soddisfazione e allo stesso tempo di forte responsabilità – commenta il dott. Luca Franci -, e per questo metterò il massimo impegno e determinazione per soddisfare le aspettative degli utenti che fanno riferimento al reparto di Radiologia dell'Ospedale di Grosseto. So di poter contare – continua - sul supporto di un team di collaboratori medici, tecnici, infermieristici ed amministrativi professionalmente di assoluto livello ed umanamente ammirabili, con i quali continueremo ad assicurare una risposta assistenziale adeguata e di qualità. Concludo con un messaggio alla mia famiglia alla quale dedico il raggiungimento di questo importante e prestigioso traguardo”.