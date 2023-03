In centro a Montelupo con l'hashish, denunciati due giovani

Due denunce per possesso di droga a Montelupo Fiorentino. I carabinieri stavano effettuando un servizio di pattuglia quando, in una piazza del centro, hanno notato due giovani in atteggiamenti sospetti. Controllati, i due sono stati trovati in possesso di quasi 30 grammi di hashish. Le successive perquisizioni domiciliari hanno poi consentito ai militari di trovare anche un bilancino di precisione, utilizzato per la pesatura della sostanza stupefacente per la successiva vendita. I giovani denunciati rimarranno ora in attesa dei successivi provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, nell’ambito dei relativi procedimenti penali.