In un fabbricato con droga e oggetti rubati, 12 denunce alle Cascine

Dodici persone denunciate e numerosi oggetti recuperati tra cui biciclette, cellulari, monopattini oltre a sostanze stupefacenti e bilancini di precisione per il confezionamento delle dosi. È questo l’esito dell’operazione congiunta effettuata ieri da Polizia Municipale e Carabinieri in un fabbricato probabilmente utilizzato come deposito di refurtiva e droga a Firenze.

L’intervento, scattato intorno a mezzogiorno e che ha visto impegnate cinque pattuglie della Polizia Municipale e quattro dei Carabinieri, ha preso il via dalla segnalazione di una cittadina statunitense che aveva localizzato il suo iPhone, rubato poche ore prima in centro, in un fabbricato all'interno del Parco delle Cascine. Una volta entrati agenti e militari hanno trovato e identificati 12 uomini stranieri di varie nazionalità, accompagnate poi alla caserma dei Carabinieri di Santa Maria Novella per il fotosegnalamento da cui è emerso che diversi erano già noti alle forze dell’ordine. Durante la perquisizione personale sono stati rinvenuti numerosi cellulari e una consistente quantità di droga. E nella successiva ispezione dell’immobile sono stati recuperati ulteriori cellulari, altra droga e bilancini di precisione.

L'operazione si è conclusa nella serata di ieri con dodici persone denunciate e il sequestro di 190 grammi di droga (hashish e cocaina) e di numerosi oggetti, tra cui 8 biciclette, 3 monopattini e numerosi cellulari, probabilmente provento di furto e sui quali sono in corso accertamenti per verificare la provenienza.