Incidente questa mattina tra Gienstra e Lastra a Signa in Fi-Pi-Li. Avr, azienda affidataria del servizio di Global Service della FiPiLi, informa che alle ore 8.57 a seguito di incidente circa un chilometro dopo lo svincolo di Ginestra in direzione Firenze, si registrano 2 km di coda in aumento.