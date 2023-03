Attività dei carabinieri in Valdelsa. A Montaione i militari, durante un controllo, hanno identificato un uomo di origine nigeriana il quale, dopo il fotosegnalamento di rito, è risultato irregolare in Italia. Per questo è stato denunciato per violazione del Testo Unico sull’Immigrazione, per la successiva e contestuale validazione della propria posizione presso la Questura di Firenze.