Manutenzione del verde, appalto a Empoli affidato a ditta di Montaione

Circa 40mila euro per migliorare e integrare gli interventi programmati di manutenzione sulle aree a verde di siepi, cespugli e recupero rami per il Comune di Empoli. In questi giorni è stato aggiudicato l’appalto alla società Montaione Giardini srl con sede legale a Montaione.

Un passaggio che conferma la continua attenzione dell’amministrazione comunale improntata a mantenere lo stato funzionale del verde pubblico orizzontale, come piante di alto e medio fusto, siepi, cespugli che hanno bisogno di interventi di manutenzione anche straordinaria in base alle necessità che si presentano nel corso dell'anno e delle stagioni.