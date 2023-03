Nuovi controlli dei carabinieri a Empoli, 4 attività commerciali sospese

Si protraggono da due settimane i servizi straordinari dei Carabinieri nel comune di Empoli, dove l’Arma ha effettuato una serrata attività di controllo. Protagonisti, oltre ai militari della Compagnia empolese, diversi comparti di specialità provenienti da Firenze, tra cui Squadre di Intervento Operativo, Nucleo Cinofili, Nucleo Ispettorato del Lavoro e Nucleo Antisofisticazione e Sanità.

I carabinieri hanno inizialmente concentrato gli accertamenti nella zona della Stazione Ferroviaria, per poi allargare lo spettro d’azione fino alle vie del centro storico.

Oltre 50 i militari impiegati nei servizi, che hanno controllato “a tappeto” tutte le aree più sensibili del comune empolese.

Più di cento soggetti identificati, tra cui molti stranieri, alcuni dei quali, risultati irregolari, sono stati denunciati al fine di poter legittimare la propria posizione sul territorio.

Nel mirino dell’Arma anche gli esercizi commerciali della zona, tra cui minimarket, macellerie e punti di ristoro: in tale ambito sono stati emanati quattro provvedimenti di sospensione e quattro provvedimenti prescrittivi per mancanza di piani di autocontrollo o tracciabilità dei prodotti o per scarse condizioni igienico-sanitarie, oltre a sequestri di merce non conforme alla normativa vigente ed irrogazione di sanzioni pecuniarie per oltre 10.000 euro complessivi.

Una vera e propria sinergia operativa che, sfruttando le diverse professionalità dei Reparti dell’Arma, ha consentito una proficua attività di controllo del territorio.