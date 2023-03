Nuovo pronto soccorso al Nottola, conclusi i lavori della fase 2

Continua a grandi passi il percorso di realizzazione del nuovo Pronto soccorso dell’ospedale di Nottola. Questa mattina sono stati presentati i risultati dei lavori della fase 2, la più consistente delle quattro. Erano presenti l'assessore regionale al Diritto alla salute e alla Sanità Simone Bezzini e il vicepresidente del Consiglio della Regione Toscana Stefano Scaramelli. Presenti anche il presidente della Società della salute Amiata Senese e Val d’Orcia – Valdichiana Senese e sindaco di Montepulciano Michele Angiolini, oltre ai vertici dell’Asl Toscana sud est Antonio D’Urso, direttore generale, Simona Dei, direttore sanitario e Antonella Valeri, direttore amministrativo. Anche il cardinale Augusto Paolo Lojudice, vescovo di Chiusi Montepulciano e Pienza, non è voluto mancare all’appuntamento e ha portato i propri saluti.

Nella fase 2 è stata realizzata la nuova camera calda, per la quale è stato necessario intervenire sia al piano del Pronto soccorso, in cui è stato posto il nuovo volume vero e proprio, che al piano sottostante, quello dei magazzini, per realizzare le fondazioni di pertinenza.

Inoltre, è stata chiusa una porzione del portico esistente per aumentare il volume da destinare all’assolvimento dei requisiti per l’adeguamento degli spazi interni alla normativa vigente in materia di strutture sanitarie pubbliche. Hanno completato le lavorazioni alcuni interventi sul piazzale esterno.

Le prossime fasi, la 3 e la 4, interesseranno i locali esistenti a oggi dedicati all'osservazione breve del Pronto soccorso e quello riservato al codice 1 (ex Codice rosso) di circa 30 mq.

L'importo totale dei lavori delle fasi 2-3-4 ammonta a oltre 1 milione di euro.

“Siamo soddisfatti per i progressi dei lavori al Pronto soccorso dell’ospedale di Nottola. Prende forma un importante intervento di riqualificazione di una struttura che ha un ruolo fondamentale per il territorio della Valdichiana Senese, – commenta l’assessore Bezzini. – Un ringraziamento pubblico al personale del Pronto soccorso che, durante i lavori, contestuali ad momento di forte sofferenza comune a tutti i pronto soccorso, continua nel suo impegno quotidiano a prestare servizio all’utenza”.

“Voglio ringraziare chi ogni giorno è stato ed è sul campo per gestire questo importante processo di trasformazione per il Pronto soccorso di Nottola, - le parole del direttore Asl Toscana sud est D’Urso. - La seconda fase, tra l’altro, era quella più impegnativa, ora iniziamo a vedere la luce in fondo al tunnel.

“Ricordo come fosse oggi quando abbiamo stanziato queste risorse, - dice il vicepresidente del Consiglio regionale Scaramelli. - Era il 2015, il tempo è passato ma già in periodo Covid una prima risposta era arrivata con l’ampliamento. È un impegno assunto che oggi si realizza in continuità con quanto previsto quando ero Presidente della Commissione sanità. Esprimo la mia soddisfazione e il ringraziamento per la prosecuzione dei lavori”.

“Ho ben presente il ricordo di quando tre anni fa l'inaugurazione del primo step dei lavori. - il pensiero del presidente della SdS Amiata Senese e Val d’Orcia – Valdichiana Senese e sindaco di Montepulciano Angiolini. - Nottola è un avamposto fondamentale non solo del nostro territorio. Dobbiamo essere orgogliosi del nostro presidio, che nonostante le difficoltà sta garantendo cure di qualità agli utenti”.

Conclude il direttore del Pronto soccorso Luciano Francesconi: “Mi sento di esprimere tre sentimenti: soddisfazione per la realizzazione della nuova camera calda e della sala di attesa che miglioreranno l'accoglienza per i pazienti e i loro familiari; preoccupazione per i lavori della fase tre e quattro che ci obbligheranno a riorganizzare i processi; ringraziamento a tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito e contribuiranno alla realizzazione finale dell'opera, in particolare allo staff del Pronto soccorso”.

Fonte: Azienda USL Toscana Sud Est - Ufficio stampa