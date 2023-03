Occupano un casolare abbandonato, tre denunce a Pisa

Nelle prime ore di ieri mattina la polizia di Pisa ha effettuato un controllo in un casolare abbandonato in via delle Cascine, dopo che alcuni residenti avrebbero segnalato occasionali presenze all'interno. I sospetti sono stati confermati e dentro ad una camera sono state trovate tre persone, due uomini e una donna, che dormivano abusivamente nello stabile. Si tratta di due tunisini, di 49 e 33 anni, e di una donna di 45 anni originaria di Firenze. Tutti e tre sono stati denunciati per il reato di invasione di edifici. Nei confronti dei due uomini, entrambi irregolari sul territorio nazionale, sono state avviate le procedure di espulsione.