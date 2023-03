Parco dei Renai, aperto il bando per la gestione delle attività

Parco dei Renai, via al bando per la gestione delle attività. La società di gestione del parco naturalistico di Signa l’avviso pubblico per la subconcessione delle aree attrezzate all’interno del lotto zero e del lotto uno. Gli interessati hanno tempo fino al 30 marzo per presentare le domande. A bando c’è la gestione delle otto attività che si trovano ai Renai: la scuola di vela, l’area dei giochi gonfiabili per bambini con noleggio biciclette, la piscina con solarium, chiosco bar e boutique di gadgets, giocattoli e abbigliamento; la parete di arrampicata; il bar ristorante Chiringuito con spazio coperto per intrattenimento musicale; il pacchetto comprendente eventi, parcheggio, impianti sportivi e Rock Chalet (area nel lotto uno con possibilità di realizzazione di un chiosco); la gelateria con produzione propria in loco; la spiaggia attrezzata balneazione, bar, barchette nel lotto uno.

Il bando e tutti gli allegati relativi sono reperibili all’indirizzo web: https://parcorenai.it/bando_parcorenai_2023.zip. Il plico contenente la documentazione necessaria alla partecipazione al bando dovrà pervenire, indipendentemente dal mezzo di inoltro, entro e non oltre le ore 12 del 30 marzo alla sede legale della società di gestione Isola dei Renai S.p.A. - P.zza della Repubblica n.1 – 50058 Signa presso il palazzo comunale. Il bando, oltre a un’offerta di partenza minima per ognuna delle attrazioni, prevede un punteggio in base ad alcuni requisiti. L’apertura delle buste avverrà lo stesso 30 marzo dopo le 12 in sessione pubblica. Al termine delle operazioni di verifica, sarà redatto l’ordine di punteggio delle singole offerte.