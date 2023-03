Parte 'Italy Intensives', con la cultura di Certaldo al centro

Ha preso il via nei giorni scorsi la nuova edizione del corso "Italy Intensives", progetto che mette al centro Certaldo, le sue eccellenze e la cultura. Grazie a questa opportunità, gli studenti della East Carolina University hanno l’occasione infatti di vivere e studiare in Italia per un intero trimestre e di immergersi in un'esperienza unica ed emozionante.

Nello specifico, il programma "Italy Intensives", diretto da Linda Darthy, prevede che i gruppi di docenti e studenti svolgano le loro attività di studio nei locali comunali di Palazzo Stiozzi Ridolfi, ma anche spaziando nel borgo alto e nelle campagne circostanti e con frequenti incursioni in musei e città d’arte toscane.

Il programma "Italy Intensives" offrirà ai partecipanti anche numerose attività extracurriculari, tra cui visite a musei e siti storici, escursioni e laboratori di cucina e arte. Queste attività permetteranno agli studenti di scoprire la bellezza e la ricchezza della cultura italiana e di assaporare la vita quotidiana del nostro Paese.

Grazie alla presenza di docenti altamente qualificati e all'utilizzo di metodologie didattiche all'avanguardia, gli studenti avranno l'opportunità di acquisire competenze linguistiche e culturali di grande valore.

Ad accoglierli all’interno delle sale di Casa Boccaccio, portando i saluti dell’Amministrazione comunale, l’assessora alla Cultura Clara Conforti: “Il Comune di Certaldo è orgoglioso di ospitare questo nuovo corso di studi e di offrire ai partecipanti l'opportunità di scoprire la bellezza e la cultura italiana. Siamo convinti che questa esperienza possa rappresentare un momento di crescita e di arricchimento per tutti i partecipanti e siamo felici di contribuire alla formazione di una comunità globale di studenti e professionisti”.

Il primo soggiorno di studio si è svolto nella primavera di tredici anni fa, grazie a una convenzione che, dal 2010, vede coinvolti il Comune di Certaldo e l'associazione culturale La Meridiana.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa