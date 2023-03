A Peccioli nasce il Museo d'Arte Contemporanea a Cielo Aperto

Il 25 marzo 2023 a Peccioli verrà inaugurato il MACCA, primo esempio di Museo d’Arte Contemporanea a Cielo Aperto diffuso sul territorio, in continua crescita ed espansione. Questa data darà avvio ufficialmente alle attività del museo, che in un anno così importante per Peccioli – con il suo approdo a New York e la partecipazione ad attività legate alla Biennale di Venezia – rappresenterà uno dei punti cardine della programmazione del Comune, della Fondazione Peccioliper e di Belvedere Spa.

Il MACCA è un’istituzione che raccoglie sotto un’unica direzione le progettualità artistiche disseminate sul territorio di Peccioli e le sue frazioni. Il museo ospita una moltitudine di opere d’arte contemporanea, frutto di un lavoro trentennale in relazione con artisti e artiste che nel tempo sono stati invitati a sviluppare progetti in sintonia con il territorio pecciolese. A seguire visita delle tre nuove opere d’arte di Vittorio Corsini, Marcella Del Signore, Maria Perbellini-Christian Pongratz e la riapertura del Museo Archeologico con il nuovo allestimento. Vi invitiamo, dunque, a scoprire il nostro territorio nel cuore delle colline toscane ricco di arte, storia e cultura, camminando, esplorando e lasciandovi stupire dalle sorprese che vi può riservare.