Arrivano 55 nuovi alberi per il verde pubblico della scuola di Sovigliana

Il Comune di Vinci ha completato la piantumazione di 55 nuovi alberi di quindici specie diverse e 170 arbusti appartenenti a quattro specie. L'obiettivo dell'intervento di forestazione urbana è ridurre le concentrazioni di gas che alterano il clima, migliorare e aumentare le aree verdi.

Un intervento realizzato intorno alla scuola secondaria di primo grado 'Leonardo da Vinci' di Sovigliana, dove è in corso una ristrutturazione per migliorarne l’efficienza energetica. Il progetto di forestazione urbana permetterà anche di ripensare l'area destinata al campo di calcio dietro la scuola, che vedrà nascere un campo di calcetto e altri spazi per lo sport restando ad accesso libero.

“In questi anni - dice il sindaco Giuseppe Torchia - l’amministrazione comunale ha lavorato alla riqualificazione del territorio realizzando opere pubbliche con l’obiettivo di determinare benefici ambientali ed economici. Abbiamo investito nella riduzione delle emissioni nocive nell’atmosfera attraverso il risparmio energetico e una mobilità più sostenibile. Penso in particolare all'installazione di luci a led, alla riqualificazione energetica di alcune scuole, alla realizzazione dei percorsi ciclo pedonali, alle colonnine per la ricarica elettrica delle auto. È la strada giusta da percorrere per creare un sistema urbano sostenibile”.

“Vogliamo una Vinci sempre più green e sempre più a misura di giovani - dice l'assessore ai lavori pubblici e all'ambiente Vittorio Vignozzi -. L’intervento intorno alla scuola ‘da Vinci’ va visto come un ulteriore tassello dell’impegno dell’amministrazione in questa direzione”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa