Risanamento acustico: oltre 2,5milioni per Pescia, Poggibonsi e Subbiano

Oltre due milioni e mezzo di euro per interventi di risanamento acustico nei comuni di Pescia (Pt), Subbiano (Ar) e Poggibonsi (Si). Su proposta dell’assessore alle infrastrutture e trasporti Stefano Baccelli, la giunta ha dato il via libera allo stanziamento che permette di intervenire su tratti di strada che presentano un indice di priorità maggiore. Questi interventi rientrano nel Piano di contenimento ed abbattimento del rumore. Il finanziamento servirà alla posa di asfalto fonoassorbente in questi comuni.

Nel dettaglio 1 milione è per il risanamento acustico della Srt 435 nel comune di Pescia: circa 3 chilometri di strada dal Km 12+939 al Km15+067; 1milione e mezzo di euro sono invece destinati al comune di Subbiano, l’intervento riguarda la Sr71 dal Km 161+360 al km 162+930 (circa 2 Km). Infine l’ultimo intervento di 410mila euro è per il risanamento acustico nel comune di Poggibonsi in località Staggia e comprende circa 1 chilometro di strada dal Km 246+200 al km 247+100.

“Rendere le strade meno rumorose significa migliorare la qualità della vita delle persone – ha detto l’assessore alle infrastrutture Stefano Baccelli-.Molti sono anche i lavori conclusi, altri sono in fase di assegnazione e questi ultimi in questi 3 comuni sono appena stati finanziati con le risorse messe a disposizione per il 2023”