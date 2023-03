Scontri dopo la partita Sarteano-Chiusi, Daspo per 11 tifosi

Non potranno assistere a partite di calcio, sia incontri ufficiali che amichevoli di tutti i campionati e tornei, per un anno su tutto il territorio nazionale. Il Daspo è stato emesso dal questore della provincia di Siena nei confronti di 11 tifosi, coinvolti negli scontri dopo la partita del 12 febbraio scorso tra le squadre di Sarteano e Chiusi. In particolare le misure di prevenzione sono state adottate nei confronti di 8 tifosi chiusini, tra i 20 e i 40 anni, e 3 sarteanesi di 24, 49 e 48 anni, identificati dai carabinieri nel post partita durante un servizio di ordine pubblico.

Come ricostruito, in occasione dell'incontro di calcio valevole per il campionato dilettantistico di 1^ Categoria "Olimpic Sarteano – Nuova Società Polisportiva Chiusi", al termine della gara circa 20 tifosi appartenenti ad entrambe le squadre, dopo aver abbattuto le transenne che erano state poste a divisione delle opposte tifoserie, erano venuti a contatto. Il pronto intervento dei militari, che ha provveduto ad allontanare i due gruppi, ha impedito ulteriori conseguenze. In seguito alle indagini dei carabinieri sono stati ricostruiti i fatti che hanno portato ora ai Daspo. Il divieto è previsto anche per le vie prospicienti gli stadi di Chiusi, per i chiusini, e Sarteano, per i sarteanesi, quando vengono disputate le rispettive partite casalinghe, nonché lungo le strade dedicate alle tifoserie ospiti che devono raggiungere gli impianti sportivi, a partire da due ore prima e fino a due ore dopo ogni singolo evento sportivo vietato.