Sniffa in chiesa e mette tutto su TikTok, succede nel Grossetano

Ha sniffato della polvere bianca in chiesa. Intanto, si è filmato col cellulare e ha messo tutto su TikTok. È successo a Orbetello, in provincia di Grosseto, nei giorni scorsi. Lo ha riportato Il Tirreno.

Il filmato è diventato virale e l'autore è stato riconosciuto perché si è inquadrato senza problemi, così come dalle immagini è riconoscibile la chiesa in questione. Adesso rischia una denuncia per vilipendio in luogo di culto.

Al momento del gesto in chiesa non erano presenti altri fedeli. Rimangono dubbi sulla polvere bianca inalata, non si è ben capito di cosa si tratta.