'Socrate a cavallo di un bastone', presentazione a Empoli

Un volume per parlare allo stesso tempo di infanzia, gioco e filosofia. Un'occasione di approfondimento da cogliere con curiosità oltre che un primo momento di 'incontro' con le iniziative 2023 del Premio Pozzale Luigi Russo. Martedì 21 marzo 2023 alle 17.30, il Cenacolo degli Agostiniani in via dei Neri 15 ospiterà la presentazione del libro "Socrate a cavallo di un bastone. I bambini, il gioco, i mondi intermedi e la messa in scena come pratica della verità": autore del volume, pubblicato nel 2022 da Manifestolibri, è il professor Alfonso Maurizio Iacono.

Filosofo, professore di Storia della filosofia all’Università di Pisa, coordinatore e direttore scientifico di Filofesta - Festival della filosofia e giurato del Premio Letterario Pozzale - Luigi Russo, Iacono ha scelto di tornare a Empoli per presentare il suo ultimo libro, a dialogare con lui nell'occasione sarà Matteo Bensi, filosofo e presidente del comitato organizzatore del Premio Letterario Pozzale Luigi Russo.

L’incontro, a ingresso libero, è organizzato in collaborazione con il Centro Studi Bruno Ciari, con la volontà di creare un ulteriore ponte con le scuole dell'Empolese Valdelsa e di coinvolgere le insegnanti e gli insegnanti, in un'ottica di sviluppo, soprattutto nelle scuole primarie, di metodi propri della filosofia. In questa ottica, negli ultimi anni, il Centro Ciari ha proposto una formazione specifica sulla filosofia per bambini che ha visto la partecipazione di numerosi insegnanti delle primarie del territorio.

E Alfonso Maurizio Iacono, tra i filosofi italiani, è uno di quelli che più ha operato e opera per portare le domande della filosofia anche nella scuola primaria, a partire proprio dal rapporto tra infanzia, gioco e filosofia al centro del suo ultimo libro. Fare filosofia con i bambini, riflettere sul senso del gioco, elemento fondamentale dell’infanzia, analizzato proprio come finzione e come modo di dare forma mettendo in scena. Tematiche protagoniste fra l'altro dell'ultima edizione di Filofesta, tenutasi nell'ottobre 2022, con una grande partecipazione da parte delle classi delle scuole secondarie di secondo grado di Empoli.

Per maggiori informazioni sull'iniziativa è possibile chiamare lo 0571 757729.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa