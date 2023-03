Taglio boschivo fuori controllo, denunciato alle Cerbaie

Taglio boschivo fuori controllo alle Cerbaie di Fucecchio. I carabinieri forestali di Empoli hanno denunciato per taglio bschivo in zona speciale di conservazione in assenza di valutazione d'incidenza il titolare della ditta boschiva impegnata in zona Casa Rossa. Ben 9.173 mq sono stati tagliati in assenza di dichiarazione ed in assenza di Valutazione d’incidenza Ambientale (Vinca). Al titolare è stato contestato anche il furto di legna, l’invasione di terreni e il danneggiamento. In applicazione delle leggi regionali di riferimento sono state comminate sanzioni amministrative per un importo di 3.120 euro.