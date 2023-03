Tariffa corrispettiva Empoli, prosegue l'apertura degli sportelli informativi

Da lunedì 13 marzo sarà comunque possibile recarsi presso gli sportelli dedicati alla tariffa corrispettiva aperti ad Empoli, in via Leopoldo Giuntini (n.40).

Prosegue, quindi, l’apertura per i cittadini nella sede dell’Ex Hub vaccinale, messa gentilmente a disposizione dal gruppo Sesa, dove è possibile ritirare i nuovi dispositivi di lettura (TAG) per i contenitori, e se necessario le attrezzature stesse, svolgere pratiche Tari e richiedere informazioni.

Ricordando che questo servizio è a disposizione di tutti i cittadini coinvolti nell’attivazione del nuovo sistema tariffario basato sulla misurazione puntuale dei rifiuti prodotti, gli sportelli di via Giuntini saranno aperti 6 giorni su 7 nel seguente orario:

- lunedì, mercoledì e venerdì con orario 13.00 – 19.00

- martedì, giovedì e sabato con orario 9.00 – 13.00

- domenica: chiuso

Vista la prosecuzione dell'apertura in questa sede straordinaria, rimane chiuso al pubblico, nel comune di Empoli, lo sportello presso l’Ecocentro (in via del Castelluccio).

Alia ricorda che il nuovo sistema tariffario è basato sulla misurazione dei rifiuti prodotti e tiene conto del comportamento di ogni singola utenza.

La corretta differenziazione dei rifiuti ed esposizione del secondo trimestre 2023 (aprile – giugno) darà diritto ai cittadini di accedere alle premialità, riconosciute anche per il primo trimestre (gennaio – marzo).

Per questo è importante dotarsi dei nuovi strumenti della Tariffa Corrispettiva entro il 31 marzo prossimo, ed è sempre possibile richiedere l’invio del kit a domicilio dall’Area Clienti del portale www.aliaserviziambientali.it

Per maggiori dettagli: https://www.aliaserviziambientali.it/tariffa-corrispettiva/

Fonte: Alia Servizi Ambientali