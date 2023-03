Tentano di rubare 150 euro di prodotti al supermercato, denunciate a Pisa

Tra il pomeriggio e la sera di ieri, la polizia di Pisa ha effettuato un controllo straordinario nel centro della città e in zona stazione. Durante il servizio, a cui hanno preso parte più pattuglie della questura e della polizia municipale, sono state identificate 54 persone e controllati 29 veicoli e 3 attività commerciali. In serata la polizia ha rintracciato, in via conte Fazio, un pregiudicato di 41 anni originario della Campania, che è risultato destinatario della misura di prevenzione del divieto di ritorno a Pisa, emessa dal questore lo scorso 7 gennaio a causa dei reati commessi in città. Accompagnato in questura, per la violazione l'uomo è stato denunciato.

Sempre ieri sera, poco prima dell'orario di chiusura, la squadra volanti è intervenuta presso il supermercato Esselunga di via Friuli-Venezia Giulia dove due donne straniere avevano tentato di rubare prodotti alimentari e cosmetici, alcuni dei quali danneggiati per strappare i dispositivi antitaccheggio, per un valore di circa 150 euro. I prodotti erano stati nascosti dalle donne nelle proprie borse, e sono stati ritrovati a seguito di perquisizione. Le due, entrambe originarie della Bulgaria e residenti in zona, sono state denunciate per furto aggravato in concorso ai danni di esercizio commerciale. La merce, recuperata, è stata restituita alla direzione del supermercato.