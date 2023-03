Tramvia Leopolda-Piagge, avviata la Via. Arrivano 270 posti auto

È stata avviata il 7 marzo la procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) relativa al progetto “Opere viarie connesse alla linea tramviaria 4.1 Leopolda-Piagge - progetto definitivo”.

L’intervento, nella sua unitarietà, risulta essere costituito dai seguenti lotti funzionali:

- nuova viabilità Pistoiese-Rosselli;

- parcheggio scambiatore e relativa viabilità;

- nuova viabilità delle Piagge.

La nuova viabilità di collegamento Pistoiese-Rosselli ha come scopo prevalente quello di alleggerire il flusso di traffico sulle attuali direttrici (via Pistoiese - via Baracca - via del Ponte alle Mosse); il tracciato si sviluppa con andamento prevalentemente parallelo alla futura Linea tramviaria 4.1, consentendo di ottimizzare l’accesso alla linea stessa nonché di migliorare il funzionamento della viabilità locale con la quale si prevede l’interconnessione.

Il nuovo parcheggio scambiatore “Svincolo Indiano” è individuato nell’area di via della Stazione delle Cascine, tra la ferrovia Firenze-Pisa e lo svincolo viadotto del Ponte all’Indiano. E’ prevista la realizzazione di 270 posti auto, appositi stalli per motocicli e rastrelliere per biciclette e viabilità di raccordo.

La nuova viabilità delle Piagge è composta da una serie di interventi infrastrutturali connessi con la futura Linea tramviaria 4.1 finalizzati alla realizzazione di una strada veicolare con caratteristiche geometriche idonee alla circolazione a doppio senso. Collegando e interconnettendo le varie porzioni di viabilità già presenti nell’area, tali interventi daranno luogo ad una circolazione completa di quartiere.

https://ambiente.comune.fi.it/dalle-redazioni/viabilita-connessa-alla-linea-tramviaria-41-leopolda-piagge

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa