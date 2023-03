Trovati oggetti rubati in un capannone a Vinci, tre denunce

Vanno avanti senza sosta i controlli del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Empoli. A Vinci, i militari della stazione vinciana, assieme a quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno denunciato due uomini e una donna. Erano tutti di origini romene. La denuncia è arrivata per il reato di ricettazione. Al termine di un’attività di polizia giudiziaria, i Carabinieri hanno infatti trovato, in un capannone usato dai tre, diverso materiale risultato provento di alcuni furti perpetrati in ditte dell’Empolese Valdelsa. I tre rimarranno ora in attesa dei successivi provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, nell’ambito dei relativi procedimenti penali.