Un programma di allenamenti di basket individuali grazie a Abc

La crescita del settore giovanile gialloblu non passa soltanto attraverso il lavoro all’interno della propria squadra, ma anche attraverso uno specifico percorso di attenzione allo sviluppo delle capacità individuali dei singoli giocatori. E’ il programma “Abc Evolution”, ideato la scorsa estate da Samuele Manetti, in collaborazione con il Consiglio Tecnico, ed entrato ormai in pianta stabile nei programmi di allenamento del settore giovanile gialloblu, con coach Manetti che ne cura interamente la realizzazione. Un percorso che si affianca e si aggiunge agli allenamenti di squadra e con il quale, in completa condivisione con lo staff tecnico, vengono realizzate sedute mirate alla crescita individuale dei singoli ragazzi. Iniziato a settembre, dopo questi i primi mesi di “prova” il progetto si protrarrà fino al termine della stagione per poi intensificarsi nei mesi di maggio, giugno e luglio, ed entrare a pieno regime a partire dal prossimo anno sportivo.

“Il concetto di base è quello di realizzare un percorso di crescita tecnica e fisica (appunto “evolution”) non solo di squadra ma anche individuale – spiega Samuele -. Per farlo organizziamo settimanalmente sedute di allenamento a piccoli gruppi dedicate al miglioramento fisico e dei fondamentali, lavorando sia sulle carenze tecniche che sulle capacità individuali di ciascun ragazzo”.

E se l’idea di lavorare individualmente sui fondamentali non è certo una novità nel panorama sportivo inn generale e cestistico in particolare, quello che il progetto introduce come valore aggiunto è la continuità e l’organizzazione del percorso.

“Il nostro progetto prevede una regolarità nelle sedute di allenamento individuale, con una programmazione di 2/3 volte a settimana, svolte in maniera strutturata, ovvero con la presenza di allenatori appositamente dedicati a questo, ed organizzata, suddividendo gli allenamenti per livello e per fasce di età. Molti allenatori, anche in Italia, sia durante la stagione sia in offseason, lavorano individualmente con i giocatori in maniera privata e spesso a pagamento, ma la nostra idea è quella di realizzare questo percorso senza pesare sulle famiglie, quindi gratuitamente, dedicandoci in via esclusiva ai nostri ragazzi”.

Un progetto che se da un lato concorre a rafforzare ulteriormente la filosofia che orienta il lavoro dell’Abc Castelfiorentino, ovvero la forte attenzione al proprio settore giovanile e la cura alla crescita dei propri ragazzi, dall’altro ha già trovato il sostegno da parte di giovani realtà imprenditoriali di Castelfiorentino, pronte ad investire in una società, e in un percorso, di cui condividono valori, impegno e serietà.

Fonte: Abc - Ufficio stampa