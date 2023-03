Ztl San Miniato, Confcommercio: "Sindaco contro la volontà degli imprenditori"

“A quanto apprendiamo il sindaco non ha la minima intenzione di togliere la Ztl dal centro storico di San Miniato e se ne assumerà la piena responsabilità di fronte ai commercianti”. Il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli replica con fermezza alle dichiarazioni del sindaco Giglioli sulla Zona a traffico limitato.

“Dalle assemblee e dagli incontri di queste settimane la volontà degli imprenditori è emersa chiaramente, eppure il sindaco decide di tirare dritto. Più che una bocciatura contro Confcommercio la sua è una precisa volontà che danneggerà ulteriormente i commercianti e che non tiene conto delle loro legittime richieste. A questo punto ci chiediamo se sia realmente consapevole dei problemi che la Ztl sta portando a titolari e gestori di negozi e locali e a tutti i loro clienti, che rischiano di allontanarsi da San Miniato per paura di prendere una multa, come purtroppo già avvenuto nei numerosi casi che ci hanno segnalato”.

“Il sindaco parla di un progetto di lunga durata, ma non occorre aspettare ancora per certificare il fallimento di una sperimentazione che, se perpetrata, rischia davvero di compromettere la fruibilità e la vivibilità di un centro storico che proprio grazie alla qualità delle sue attività negli ultimi anni è stato un fiore all'occhiello e un modello da seguire sul territorio”.

“Ma il sindaco amministra soltanto la Ztl o anche il commercio di San Miniato?” si domanda il responsabile territoriale di Confcommercio Pisa Luca Favilli. “Sta riuscendo nell'impresa di smantellare tutto il lavoro dei dieci anni precedenti, nato dalla sinergia tra imprenditori, Confcommercio e le precedenti amministrazioni, che ha portato San Miniato a diventare l'eccellente realtà che tutti conoscono. La volontà di togliere la Ztl di commercianti, titolari di negozi e attività è unanime, e siamo sbalorditi che non venga presa in considerazione in un percorso davvero delicato per tutti coloro che lavorano e credono in San Miniato, e che in questo contesto stanno davvero meditando se abbia ancora senso investire sul centro storico. Come abbiamo ribadito più volte la paura di ricevere una sanzione è un deterrente per tutti coloro che si recano a San Miniato, e questo non possiamo assolutamente permettercelo”.