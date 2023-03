Abc, tre giovanissimi convocati in nazionale

Bussano alla porta. È la maglia Azzurra.

Grande, grandissima soddisfazione in casa Abc Castelfiorentino per la convocazione di Samuele Agbegninou e Federico Zecchi al raduno della “Selezione Centro” della Nazionale Under 15 Maschile. Insieme a loro anche Francesco Borghesi, inserito tra i giocatori a disposizione. Il raduno, guidato da coach Alessandro Nocera, sarà in programma a San Vincenzo dal 24 al 26 marzo.

E se la soddisfazione per l’intera società Abc è davvero enorme, le prime parole spettano di diritto a lui, coach Alessandro Mostardi. Da quattro anni alla guida del gruppo 2008, preso in mano quando erano Esordienti, “Mosta” vede oggi i frutti dell’ottimo lavoro da lui condotto, con un gruppo Under 15 che naviga ai vertici del campionato di Eccellenza:

“Sono felicissimo per i ragazzi – racconta – che si meritano questa convocazione per la passione e per l’impegno profuso in questi anni in cui, giorno dopo giorno, sono cresciuti e si stanno mettendo in mostra non soltanto a livello regionale. Una convocazione che giunge a coronare uno splendido percorso e che, allo stesso tempo, dovrà rappresentare un nuovo punto di partenza per continuare a lavorare con la stessa intensità e la stessa passione che da sempre contraddistinguono questi ragazzi e questo gruppo”.

Claudio Calvani, responsabile del settore giovanile, parla invece a nome dell’intera società Abc:

“Una convocazione che ci riempie di orgoglio – attacca – e che, se mai ce ne fosse bisogno, arriva a dimostrare che l’impegno paga sempre. Un risultato frutto del grande lavoro condotto da Alessandro e dal gruppo in questi anni, ma che di fatto riflette l’impegno dell’intero settore giovanile, alla cui base c’è una grande sinergia tra gli allenatori. Si tratta di tre ragazzi che fanno parte di un gruppo molto competitivo, che ci sta regalando tante soddisfazioni, così come le altre squadre del nostro vivaio. Un lavoro corale che sta dando i suoi frutti, sia a livello di risultati nel settore giovanile, sia a livello di numeri nel minibasket, che sono in costante crescita. Questa convocazione rappresenta una spinta per continuare a lavorare in questa direzione e con lo stesso impegno, perché i frutti si stanno vedendo e sono sotto gli occhi di tutti. E proprio per questo l’attenzione è già alla prossima stagione, in vista della quale ci stiamo guardando intorno per inserire un paio di nuovi allenatori ed allargare così la nostra squadra tecnica”.

A Samuele, Federico e Francesco l’applauso enorme da parte di tutta la grande famiglia gialloblu. Siete il nostro orgoglio ragazzi, non dimenticatelo mai.

Fonte: Abc - Ufficio stampa