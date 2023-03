Alla guida di bici rubata, denunciato

A Pisa i carabinieri hanno controllato una persona a bordo di una bicicletta mountain bike risultata provento di furto, denunciandola, pertanto, in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pisa, per ricettazione. La bicicletta è stata restituita al proprietario. I carabinieri, inoltre, hanno denunciato in stato di libertà un’altra persona, per guida senza patente perché mai conseguita. Nello specifico, i militari hanno sottoposto a controllo un conducente che, alla guida di automobile, è risultato sprovvisto di patente di guida, perché mai conseguita, violazione peraltro reiterata nell’arco del biennio.