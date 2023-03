Maggioranza divisa a Santa Maria a Monte: Maccanti candidata, il cdx sceglie Del Grande

A breve si vota a Santa Maria a Monte ma l'attuale maggioranza si divide. La giunta guidata da Ilaria Parrella, in carica da dieci anni, dovrà essere rinnovata. Le forze attualmente al governo nel comune in provincia di Pisa non hanno un candidato unitario: Elisabetta Maccanti sarà quella della lista da cui proviene anche Parrella, Manuela Del Grande è invece stata scelta ufficialmente da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia.

Del Grande, già candidata del cdx ai tempi del duello con Turini, è l'attuale vice sindaco santamariamontese. La sua candidatura arriva dopo una nota ufficiale coi coordinatori pisani di Lega (Elena Meini), Forza Italia (Raffaella Bonsangue) e Fratelli d'Italia (Marco Rusconi).

"Manuela Del Grande, persona che ha sempre dimostrato impegno e dedizione assoluta alla propria comunità, lavorando con coerenza e competenza nella azione politica sul territorio e dalla indiscussa capacità di ascolto delle problematiche dei cittadini. Lavoro, sviluppo, rispetto e cura del territorio sono il faro con cui in passato Manuela del Grande ha affrontato i problemi del territorio e li ha portati a conclusione. Proseguirà questa azione" si legge nella nota.

Dalla parte opposta però ecco un documento che ribadisce come la candidata della lista Santa Maria a Monte Viva (da cui viene Parrella) è Elisabetta Maccanti, attuale assessora con deleghe, tra le altre, a turismo e ambiente.

In una nota firmata da Maccanti, Parrella e dai consiglieri comunali Melani, Leonori e Bernardeschi sta scritto: "La lista ha governato con ottimi risultati, è evidente agli occhi di tutti. Il mix di persone da cdx e csx ha permesso di vincere e far convincere i santamariamontesi. Pensiamo che serva un candidato con personalità di spicco, che con la sua conoscenza e professionalità sappia intercettare i bisogni dei cittadini. Elisabetta Maccanti riveste in pieno quelle caratteristiche".