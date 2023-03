Ecocompattatori a Fucecchio, Cordone (Lega): "Che fine ha fatto il progetto?"

Marco Cordone (Segretario Comunale di Fucecchio della Lega per Salvini Premier), interviene sull'attuale mancata installazione di ecocompattatori nel territorio comunale di Fucecchio con la seguente dichiarazione: "Pandemia a parte, a distanza di oltre 3 anni(30 novembre 2019), dall'approvazione all'unanimità in Consiglio comunale a Fucecchio, di una mozione sulla installazione nel territorio comunale della città del Padule, di macchine ecocompattatrici, mi chiedo che fine abbia fatto questo importante progetto, finalizzato a migliorare lo smaltimento dei rifiuti nella nostra cittadina; tra l'altro ne ho parlato poco tempo fa, in seno al Direttivo comunale del Carroccio fucecchiese, composto da Stefano Cartocci, Andrea Frino, Manuel Auseretti e Marco Vinicio Bonaccorsi. Gli ecocompattatori, strumenti innovativi per il riciclo dei rifiuti, sono stati installati in alcuni Comuni della nostra zona, ultimamente anche a Gambassi Terme, grazie ad un accordo col consorzio Coripet. Nei giorni scorsi abbiamo sentito il Sindaco Spinelli parlare di grandi quantità di plastica(bottiglie e contenitori), rimosse dal terreno e allora, a maggior ragione, ci chiediamo che fine abbia fatto il progetto di installare a Fucecchio, macchine ecocompattatrici. Sul tema, come Consigliere comunale, presenterò a breve, un'interrogazione al Sindaco . Per rafforzare quello che dico, faccio presente che già più di 4 anni fa, il Consiglio regionale della Toscana, approvò una mozione sull'installazione di ecocompattatori in tutti e 271 Comuni del Granducato".

Fonte: Ufficio Stampa