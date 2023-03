Tmm Pontedera, respinta richiesta milionaria di danni verso lavoratori e sindacalisti

Anni dopo le proteste della Tmm Pontedera, azienda dell'indotto Piaggio, il giudice civile ha respinto la richiesta dell'azienda per il risarcimento da 1 milione di euro verso ex operai e sindacalisti che protestando avrebbero, secondo i richiedenti, ostacolando le attività liquidatorie con il blocco dei cancelli d'ingresso. A darne notizia il segretario regionale Fiom Massimo Braccini, tra i citati in giudizio.

"Dalla lettura della motivazione della sentenza - scrive Braccini - si evince che l'istruttoria non ha 'consentito di ritenere supportati da adeguato riscontro probatorio' il nesso causale tra le pacifiche manifestazioni dei lavoratori e gli asseriti danni paventati dalla società. La richiesta di risarcimento danni ai lavoratori licenziati, ha segnato un comportamento spudorato di chi lo ha messo in atto e una condizione di regressione profonda, non degno di una società civile fondata sul lavoro. Questa vicenda però deve risentire di ulteriori riflessioni da parte di tutti, perché sul banco degli imputati dovrebbe finire chi chiude le imprese con disinvoltura e non i lavoratori che hanno sempre fatto il loro dovere".