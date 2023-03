Da Cielle Arredamenti videoconsulenza online per rinnovare la tua casa

Arreda casa senza uscire di casa

Con questo slogan Cielle Arredamenti invita a entrare nella nuova era degli acquisti di mobili per la casa: quella online.

ciellearredamenti.it il sito dell'azienda, sempre aperto su internet, non è un semplice depliant con cucine, camere e salotti a disposizione nello store. E' il portale che fa "entrare" in casa vostra l’arredatore per ridisegnare le stanze mentre voi rimanete comodi sul divano.

Invece che perdere tempo in orari di negozio, uscire di casa, prendere l'auto e fare il giro di tante vetrine senza, spesso, riuscire nemmeno a parlare con un arredatore, con Cielle Arredamenti il contatto è immediato fin da subito.

Basta inviare un messaggio WhatsApp al numero 3667568191 : risponderanno direttamente gli arredatori di Cielle Arredamenti, fissi un appuntamento all’ora che ti è più comoda e con la piattaforma che preferisci (Zoom, Skype, Meet, Telegram, Cisco Webex). Se non sei pratico ti aiutano loro ad aprire l'app con cui fare la videochiamata da smartphone, tablet o pc.

Una volta accesa la telecamera, ecco il contatto diretto con professionisti in carne e ossa che consigliano come arredare la tua casa, progettano le tue stanze e ti danno tutte le informazioni.

Con Cielle Arredamenti, da oltre 40 anni, puoi rinnovare cucina, living, camera e camerette, armadi e cabine armadio, tavoli e sedie, divani e poltrone, studio e librerie.

Adesso ancora più comodo online: la casa riparte da te e da ciellearreadamenti.it dove qualità e prezzo sono imbattibili.

Ad esempio la cucina Marilyn (360 cm) completa di colonna con frigo congelatore, colonna con forno e microonde, cassettiera grande con piano cottura 5 fuochi, lavastoviglie, sotto lavello con lavello inox e miscelatore, pensile scolapiatti, pensile da 60 e cappa arredo è oggi a solo 2.989 euro.

POSSIBILE SCELTA FINITURE E COLORI

Per questa e altre offerte clicca su ciellearredamenti.it o invia un messaggio su WhatsApp al numero 3667568191

