Due morti in un incidente moto-bici vicino Lastra a Signa

Un drammatico incidente scuote la provincia di Firenze. Un 57enne e un 54enne sono morti vicino a Malmantile, nel comune di Lastra a Signa. I due si sono scontrati mentre erano alla guida dei rispettivi mezzi, una moto e una bici.

Intorno alle 11 di domenica 12 marzo i due sono entrati in rotta di collisione sulla via Vecchia Pisana. Si è trattato di uno scontro frontale. I due sono morti sul colpo e i soccorsi intervenuti hanno potuto solo constatare le morti.

Il 57enne, originario di Pistoia, era in bici e stava andando in direzione Lastra a Signa. Il 54enne, di Prato, invece era in moto e si stava dirigendo verso Malmantile.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Pubblica Assistenza di Signa e i carabinieri per gli accertamenti e i rilievi del caso. Attivato anche Pegaso. Sono in corso indagini per capire come è stato possibile questo tragico incidente. La strada è rimasta chiusa per qualche ora.

I corpi sono stati portati a medicina legale a Careggi e sarà svolta l'autopsia. I mezzi sono stati posti sotto sequestro.