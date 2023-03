Palagina Volley batte Viareggio e va in semifinale

Tornano alla cronaca del match la formazione di partenza è con Bertini nel ruolo di opposto (assenti Zito e Marrucci), al palleggio Maccioni, centrali Nicoletta Fagiolini in coppia con Buti (assente Mugnaini), bande Salvadori e Barzagli. Giorgetti libero e nessun cambio nei 4 set. A disposizione restano le palleggiatrici Borgioli e Moretti e le compagne Cavallini, Ramerini e Mestrini.

Nei primi 2 set la Palagina domina la gara giocando sicura, decisa, buone giocate, pochi errori e ottimi turni in battuta. Il gioco scorre fluido e le padrone di casa si portano avanti di 2 frazioni intravedendo un successo veloce e invece tutto cambia nel terzo set: le avversarie tentano il tutto per tutto e le calligiane commettono troppi errori: la gara si trascina punto a punto fino alla vittoria 26-24 per le ospiti . Ma nell’ultima frazione la Palagina riparte lucida e concentrata e senza indugi centra la vittoria 25-17. Migliori in campo Bertini e Barzagli.

Lunedi 13 la Palagina gioca il penultimo turno in trasferta in località Castelnuovo di Misericordia, Livorno in casa dell'Arci C.G.N

Al termine delle 6 partite giocate le prime quattro squadre in classifica disputeranno le semifinali in casa delle miglior classificate mentre la finale della poole play out in gara secca in campo neutro