Picchielli (Lega Empoli) propone: “Protocollo d’intesa con l’Associazione Emergenza Sordi”

Il capogruppo della Lega Empoli, Andrea Picchielli, presenterà un mozione in Consiglio Comunale per spingere il sindaco e la giunta a collaborare al progetto SOS Telegram, in collaborazione con l’Associazione Emergenza Sordi APS, che ha già visto collaborazioni proficue in altri enti della provincia.

“Questo progetto destinato ai non udenti ed agli iperacustici, prevede l’apertura di un canale di comunicazione in caso di problemi o emergenze direttamente con la sede locale più vicina della Polizia Municipale.

Tale progetto non comporta alcun onere per il Comune di Empoli, in quanto si potrebbe integrare questo servizio all’interno dell’applicazione Municipium, usata dai cittadini per segnalazioni di ogni tipo.

Questo permetterebbe quindi di coordinarsi con gli altri enti aderenti all’Unione dei Comuni Empolese Valdesa, promuovendo ed integrando nella già citata applicazione appositi spazi per le persone sorde.”

Picchielli inoltre sottolinea di come si tratti di un’iniziativa lodevole e meritevole, dando quindi lustro al comune di Empoli che necessita di questo tipo di iniziative sul territorio.

Fonte: Ufficio Stampa