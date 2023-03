Ricercata per reati in Trentino, trovata e arrestata a Pontedera

I carabinieri di Pontedera hanno arrestato una giovane donna, destinataria di un provvedimento di esecuzione di pena detentiva, in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura della Repubblica di Bolzano, per l’espiazione di una condanna di mesi 10 e giorni 29 di reclusione. Il provvedimento, emesso dalla Procura della Repubblica di Bolzano, è conseguente ai reati di resistenza a P. U. e lesioni personali commessi in Trentino Alto Adige, nell’anno 2019.