Ruba vestiti in centro a Firenze, arrestato

Un 33enne di origini algerine è stato arrestato a Firenze per furto. Passando da via Panzani, i carabinieri lo hanno visto mentre uscita velocemente da un negozio di abbigliamento. Aveva in mano un sacchetto pieno di roba.

Vistosi scoperto, il 33enne è entrato in un altro negozio. I carabinieri lo hanno inseguito e hanno bloccato l'uomo sulle scale del primo piano. Lo stesso si era appena disfatto del sacchetto che i militari hanno trovato sotto uno scaffale, occultato tra altri indumenti. All'interno, diversi capi di abbigliamento ed uno zaino, tutti con l'etichetta del precedente negozio.

Aveva rimosso le placche antitaccheggio, trovate poi in un camerino, e si era appropriato delle merce per un valore commerciale di 225 euro circa. La refurtiva è stata restituita al titolare mentre l'arrestato è stato condotto in camera di sicurezza in attesa dell'udienza di convalida.