San Miniato piange la scomparsa di Claudio Desideri

San Miniato è in lutto per la scomparsa di Claudio Desideri. Se ne è andato a sessanta anni, è un fine settimana triste per il comune del Comprensorio del Cuoio. È venuto a mancare all'ospedale Le Scotte di Siena a causa di una malattia. Lascia la moglie, una figlia, una sorella e la madre, che qualche anno fa aveva pianto il lutto dell'altra figlia Lucia.

Claudio Desideri è noto a San Miniato non solo per aver lavorato in un'azienda cittadina, ma anche per il suo passato nello sport e non solo. Era stato nelle file dell'Etrusca Basket e soprattutto era un personaggio fisso al Bar Cantini, gestito per anni dalla sua famiglia. Aveva anche avuto a che fare con la società di pattinaggio di Casa Bonello.

I funerali si sono tenuti l'11 marzo a San Miniato Basso. Sui social tante persone stanno ricordando Claudio Desideri con foto e messaggi.