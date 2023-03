Alè-Opera Buffa, il duo Cassi Brizzi in scena al teatro del Popolo

A pochi giorni di distanza dal successo riportato dalla doppia replica di Claudio Bisio, si riaccendono le luci del Teatro del Popolo di Castelfiorentino con uno spettacolo fuori abbonamento. Si tratta dell’esilarante “Alè-Opera Buffa” con Maria Cassi e Leonardo Brizzi.

Lo storico duo di trentennale esperienza, farà divertire il pubblico con una sorta di piccolo “musical”. L’appuntamento è fissato per Giovedì 16 Marzo alle ore 21,00.

Lo spettacolo è musica; è comicità che arriva dal profondo e che profondamente fa ridere emozionare e talvolta anche commuovere. Perché la comicità è una cosa seria, molto seria se fatta con talento e professionalità, energia e rigore: quello che in questi anni gli ex Aringa e Verdurini, alias Maria Cassi e Leonardo Brizzi, hanno continuato a portare avanti sempre credendo fermamente nell'importanza del buon teatro e della buona musica. E’uno spettacolo dove si scherza attraverso personaggi, gag musicali, tormentoni, tic umani e non, passando attraverso arrangiamenti musicali che vanno dal jazz alla musica classica e popolare. Poche parole, ma come da solida tradizione di Maria Cassi, in questo caso coadiuvata dalla musica del Maestro Brizzi, si gioca con la capacità di farsi intendere e divertire da un pubblico internazionale e di ogni età.

La stagione di prosa del Teatro del Popolo di Castelfiorentino proseguirà, invece, Mercoledì 29 Marzo con “Tre uomini e una culla”.

Giovedì 16 Marzo ore 21,00

Teatro del Popolo di Castelfiorentino

ALE’-Opera Buffa

di e con Maria Cassi e Leonardo Brizzi

Produzione: Compagnia Maria Cassi

PREZZI

Posto unico € 12,00 /ridotto soci Coop € 11,00

ORARIO BIGLIETTERIA:

Biglietteria Teatro del Popolo - P.zza Gramsci, 80 - Castelfiorentino - Tel.0571/633482

Martedì e giovedì ore 17 -19, sabato ore 9.30 -12.30 e 16-19

Giallo Mare Minimal Teatro - via P. Veronese,10 - Empoli - Tel 0571/81629-83758

su appuntamento

Diritti di prevendita € 1

PREVENDITE:

In biglietteria e on line dal sito della Fondazione Teatro del Popolo www.teatrocastelfiorentino.it

INFO:

Teatro del Popolo - piazza Gramsci 80, 50051 Castelfiorentino (FI)

tel. 0571 633482 - info@teatrocastelfiorentino.it

Giallo Mare Minimal Teatro - tel. 0571 81629-83758 - info@giallomare.it

www.teatrocastelfiorentino.it - www.giallomare.it - www.fts.toscana.it

Fonte: Ufficio stampa