Va in pensione Andrea Melani, per 14 anni a capo dei carabinieri di Abetone

Dopo più 40 anni, da domani 14 marzo, cesserà di essere in servizio attivo per raggiunti limiti d’età il Luogotenente Andrea Melani, Comandante della Stazione Carabinieri di Abetone.

Nato nel 1963 a San Marcello Piteglio, è entrato a far parte dell’Arma dei Carabinieri nel lontano 5 marzo del 1983, con il grado di Carabiniere Ausiliario, dovendo assolvere alla leva militare a quel tempo obbligatoria per legge.

Nel corso della sua carriera, è riuscito a rivestire tutti i gradi intermedi fino a quello attuale, assolvendo diversificati incarichi. Infatti, dopo aver raffermato e frequentato il Corso integrativo presso la “Scuola Allevi Carabinieri Effettivi di Benevento”, ha prestato servizio in Toscana, dapprima presso la Stazione CC di Ponte a Moriano (LU) e poi presso la Compagnia di Livorno, quale addetto al Nucleo Operativo Radiomobile.

Promosso al grado di Vice Brigadiere, al termine del Corso presso la “Scuola Allievi Sottufficiali”, Melani è stato dapprima trasferito alla Stazione CC di Ponte di Piave (TV) e successivamente al Nucleo Operativo Radiomobile di Vergato (BO), con la qualifica di capo equipaggio di pattuglia di Pronto Intervento e successivamente, rivestito il grado di Maresciallo, assumendone il comando nel marzo del 1996.

Infine, nell’agosto del 2004, Andrea Melani è giunto presso la Compagnia Carabinieri di San Marcello Piteglio, prima come addetto al Comando Stazione capoluogo e in seguito assumendo il Comando del N.O.R. – Aliquota Radiomobile di Compagnia, incarico retto ininterrottamente fino all’anno 2009, allorquando è stato destinato a comandare la Stazione CC di Abetone.

Durante tale periodo, di circa 14 anni, il Luogotenente Melani si è distinto non solo per la costante vicinanza e disponibilità nei confronti della popolazione, di cui è diventato vero e proprio punto di riferimento, ma anche per la cordialità, la gentilezza nei modi e la familiarità adottata nei confronti dei vari militari che si sono succeduti alle sue dipendenze. Numerosi sono stati anche i riconoscimenti ricevuti nel corso degli anni quale la “Medaglia Mauriziana” al merito per i 10 lustri di anzianità di carriera militare e la “Medaglia d’oro al merito di lungo Comando”.