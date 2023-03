Bilancio di previsione e toponomastica femminile in Consiglio comunale a Empoli

Mercoledì 15 marzo 2023 si riunirà il Consiglio Comunale di Empoli, nell’aula al primo piano di via Giuseppe del Papa, 41. La seduta comincerà a partire dalle 18 con prosecuzione alle 21. I lavori consiliari come di consueto potranno essere seguiti anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Di seguito i punti all'ordine del giorno:

1. Comunicazioni del sindaco e del presidente del Consiglio.

2. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli-Fabricacomune relativa a piantumazione alberi parziale sostituzione pini e platani 429.

3. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli-Fabricacomune relativa a rumorosità del nuovo ponte sull’Orme.

4. Ratifica delibera di Giunta n.12 del 25/01/2023 avente ad oggetto: Bilancio di Previsione 2023-2025 - Approvazione variazioni assunte con i poteri del Consiglio per motivi di urgenza.

5. Variazioni al Bilancio di Previsione 2023-2025.

6. Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione modifiche al Regolamento.

7. Definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria ai sensi dell’art. 1 c. 186-205 della l. 197/2022 – Approvazione Regolamento.

8. Programma delle Opere Pubbliche 2023/2024/2025 - 1^ variazione per l'annualità 2023 a norma delle disposizioni di cui al D.LGS. 118/2011, al D.LGS. 50/2016 e al D.M. n. 14 del 16/01/2018

9. Art. 194 D.LGS 267/200 - Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di sentenza Consiglio di Stato n. 7158/2022.

10. Art 194 D.LGS 267/2000 - Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di sentenza TAR Toscana n. 1192/2022.

11. Mozione presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini Empoli relativa alla adesione all'iniziativa "8 marzo, 3 donne, 3 strade", della associazione Toponomastica Femminile.

12. Mozione presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini Empoli relativa a servizio di raccolta domiciliare per cittadini con disabilità.

13. Mozione presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini Empoli relativa a SOS Telegram per cittadini non udenti; collaborazione con associazione Emergenza Sordi Aps.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa