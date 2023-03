Arbitro interrompe il derby e salva la vita al padre in tribuna

Ha interrotto la partita per soccorrere uno spettatore, suo padre. È successo in provincia di Lucca, nella partita tra Borgo a Mozzano e Barga, un derby.

Verso la metà del secondo tempo, l'arbitro - un ventenne pisano - si è reso conto che qualcosa non stava andando per il verso giusto. Un uomo a bordo campo si è accasciato al suolo per un malore, era il padre del direttore di gara. Questi si è subito fiondato verso lo spettatore e - con l'aiuto di una dottoressa e di alcuni membri del Borgo a Mozzano - ha praticato il massaggio cardiaco con DAE al papà.

I soccorsi sono intervenuti dopo qualche minuto, quando il defibrillatore aveva ridestato l'uomo, colto da infarto. L'ambulanza lo ha portato al San Luca di Lucca e adesso sta bene. La partita è stata sospesa, riprenderà nei prossimi giorni.