Brusciana, Corniola e Santa Maria: dall'ospedale alla 429 negli incontri con la cittadinanza

Proseguono gli incontri di “Frazioni al centro”, iniziativa promossa dal Partito Democratico di Empoli e dalle liste Questa è Empoli e Radici & Futuro, per riprendere gli appuntamenti sul territorio con i cittadini dopo lo stop imposto dall’emergenza Covid. Nel corso della settimana scorsa, la sindaca Brenda Barnini e la giunta hanno fatto tappa alle case del popolo di Brusciana, Corniola e Santa Maria, dialogando con i residenti presenti su progetti realizzati, in corso e futuri e raccogliendo segnalazioni e proposte.

A Brusciana, in apertura di serata è stato dato spazio a un focus specifico sulla tematica del raddoppio ferroviario della tratta Empoli – Granaiolo, le cui conseguenze preoccupano i residenti della zona.

"L’opera è stata commissariata e questo ha portato con sé tempistiche specifiche e il fatto che tutti i poteri autorizzativi passino dalla Regione e dal suo presidente – ha ricordato la sindaca – Per intendersi la firma del decreto da parte del presidente della Regione equivale a un via libera al progetto. Sono state individuate le questioni di massima relative al tracciato, alle varie interferenze, all’obbligatorietà della chiusura di tutti i passaggi a livello.

Non è stato individuato ancora il soggetto che dovrà fare la progettazione esecutiva: serve una gara, lo stesso soggetto dovrà realizzare l’opera. Stando agli ultimi contatti avuti con i tecnici di Ferrovie, l’individuazione del soggetto che svilupperà la parte esecutiva dovrebbe avvenire a giugno. Sarà quindi necessario un tavolo fra cittadini, a partire dal comitato, e amministrazione per mettere a punto le molte questioni in sospeso".

Spazio quindi al futuro della parte di Brusciana che corre lungo il tratto di via Senese Romana, senza sfondo dopo l’apertura della nuova 429.

"Credo serva disegnare insieme quella parte di frazione – ha condiviso la sindaca Barnini - Anche lavorando su arredo urbano e miglioramento della zona, dobbiamo trasformarla in un piccolo pezzo di strada urbana che accompagna alle proprietà ma che ha anche un suo perché in chiave per esempio socializzazione, grazie alla sistemazione di sedute, illuminazione e così via. Mentre per quanto riguarda il tratto di strada che da Brusciana porta a Ponte a Elsa, abbiamo inserito nel piano opere pubbliche la realizzazione del camminamento pedonale: l’obiettivo è arrivare alla progettazione entro fine 2023".

La serata, molto partecipata, ha permesso di fare il punto fra l’altro anche sul tema delle manutenzioni e del futuro del campo sportivo, fra interventi di riqualificazione e gestione, oltre che sugli spazi verdi della frazione.

Anche l’iniziativa di Corniola, aperta dall’intervento del vicesindaco Fabio Barsottini, ha permesso di accendere i riflettori sulle azioni compiute dall’amministrazione non solo nella frazione, dove fra l’altro sono stati realizzati i due attesi parcheggi, con la vicina area di sgambatura cani in via Salaiola.

"A Empoli stiamo vivendo una stagione di grande innovazioni e di grandi investimenti che nei prossimi anni genereranno occasioni di sviluppo per la città – ha sottolineato il vicesindaco - Ex Sert, piazza 24 luglio, la biblioteca comunale, l’ospedale vecchio sono soltanto alcuni dei luoghi interessati negli ultimi anni da interventi di riqualificazione importanti e strategici.

È in corso la realizzazione della ‘bretella’ fra la SS67 e la zona sportiva, la terza dopo quella tra lo svincolo Empoli centro della FiPiLi e la zona di Carraia e quella di collegamento fra lo svincolo Empoli est e Villanova). Investimenti riguarderanno il polo culturale in piazza Guerra, la pista di atletica in via Sanzio, la demolizione dell’Ecomostro e la realizzazione dell’EcoPark con attivazione di nuovi servizi per la cittadinanza a Ponte a Elsa. Tutto questo è stato e sarà possibile grazie alla campagna di finanziamenti europea legata al PNRR ma anche grazie al grande lavoro degli uffici comunali".

Un percorso importante di fronte al quale non viene meno l’impegno dell’amministrazione sul fronte delle esigenze quotidiane, come le manutenzioni, con il 2023 forte di un tesoretto da circa un milione di euro per interventi su strade e marciapiedi».

La tappa di Santa Maria ha permesso di fare il punto su temi anche sovracomunali, a partire dal polo scolastico delle superiori e dell’ospedale.

"Nel polo scolastico di via Sanzio è in costruzione un nuovo edificio - ha ricordato la sindaca - Si tratta di un cantiere aperto della Città Metropolitana, competente, al momento bloccato perché la ditta che aveva vinto l’appalto ha avuto problemi, ma è in corso la procedura per affidare alla ditta seconda arrivata alla gara l’incarico così da riprendere i lavori: la costruzione del nuovo edificio porterà con sé nuove aule, una palestra e il rafforzamento del polo che non si fermerà lì.

Nei prossimi mesi, in consiglio comunale, andremo a inserire dal punto di vista urbanistico la previsione di un ulteriore edificio che potrebbe essere sede del liceo artistico oggi ospitato in una situazione complessa in un immobile in affitto.

Questo rafforzamento dell’offerta scolastica deve portarsi dietro chiaramente interventi infrastrutturali, penso l’allargamento del sottopasso di via Bonistallo, inserito fra le opere legate al raddoppio ferroviario della linea Empoli-Granaiolo. Senza dimenticare anche un altro investimento che riguarda lo sport, la realizzazione di un impianto di atletica sulla quale siamo impegnati".

Spostandosi nella zona dell’ospedale, "È in procinto di partire il cantiere di completamento del blocco H: sono da realizzare i lavori interni per oltre 30 milioni di euro di investimento, oggetto di una lunghissima procedura di finanziamento che coinvolge Regione Toscana, Asl Toscana centro e Ministero della Sanità.

Si tratta di lavori importanti perché completeranno il polo ospedaliero: nel blocco H troveranno spazio servizi per la cittadinanza, fra sanità ospedaliera e territoriale. Il riequilibrio dei servizi in questa direzione è un obiettivo che ci appartiene da sempre e che la pandemia ha messo in evidenza come un’emergenza. Questo investimento lascerà in eredità alla città un polo ospedaliero rafforzato".

Accanto a questo, nel corso della mattinata partecipata dai residenti attenti a presentare puntuali segnalazioni, è stato fatto il punto fra l’altro su manutenzioni, che hanno interessato edifici scolastici, cimiteri e che riguarderanno le strade e i parcheggi, degli interventi fatti nelle aree gioco e della progettazione, condivisa con i cittadini, che interesserà gli spazi di piazza Rosso Fiorentino e ancora sulla nascita del parco culturale. Si è parlato anche di mobilità ciclabile e di Zone 30, di quanto fatto e quanto in programma.

"Abbiamo deciso di redigere un Piano urbano della mobilità sostenibile che la norma prevede obbligatorio per Comuni sopra i 100mila abitanti - ha spiegato il vicesindaco Fabio Barsottini - Non lo siamo ma, per creare le condizioni utili a intercettare le risorse per fare gli interventi, è necessario avere un piano di azione organico: stiamo lavorando per creare curriculum al Comune così da poter intercettare fondi necessari. Siamo a un 30 per cento dei chilometri di piste ciclabili previste e l’obiettivo è proseguire in questa direzione per l’ambiente, per la sicurezza stradale, per la vivibilità della città. Accanto alle piste ciclabili, abbiamo lavorato alla messa in sicurezza degli incroci semaforizzati con l’installazione di telecamere per sanzionare chi non rispetta il rosso mentre oppure, come in via Cherubini, abbiamo realizzato la nuova rotatoria".

Nel mese di marzo, il calendario di Frazioni al centro proseguirà nelle case del popolo del territorio a Villanuova (14 marzo, ore 21.30), Cortenuova (16 marzo, ore 21.30), Sant'Andrea (20 marzo, ore 21.30), Monterappoli (21 marzo, ore 21.30), Pozzale (27 marzo, ore 21.30) e Pontorme (28 marzo, ore 21.30). Nel mese di aprile, con luogo e data al momento da definire, si terrà l'iniziativa conclusiva relativa al 'centro'.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa