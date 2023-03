Cantiere fermo per la palestra delle Vanghetti, la replica: "Trovati reperti archeologici"

Sono stati rimodulati i cantieri per la realizzazione della nuova scuola primaria Vanghetti a Pontorme, dietro l'attuale edificio scolastico empolese. Per chi passasse in quel di via Liguria per il momento noterebbe un'area con degli scavi rimasti ancora fermi nonostante siano passati mesi (i primi lavori risalgono all'estate dello scorso anno). E, come ha fatto una lettrice di gonews.it, segnalare la situazione è il primo passo.

"Ho scelto la scuola per il bel giardino e l'ampio spazio esterno. Ma per la nuova palestra, nonostante sia stato tolto il giardino, dopo i 15 giorni di scavi i lavori si sono fermati - scrive una mamma -. E se fino all'anno scorso l'area verde veniva sfruttata dai ragazzi per attività motoria, un orto e tante attività all'aperto, adesso è inagibile".

A rispondere alla questione è il vice sindaco di Empoli Fabio Barsottini, che segue da vicino la vicenda avendo la delega ai lavori pubblici (e di cui è stato riportato anche durante gli incontri della giunta nelle frazioni).

"Il cantiere su quell'area specifica è stato rallentato perché durante gli scavi sono stati trovati ipotesi di reperti archeologici. Al momento non è dato sapere con precisione di che tipo di reperti e risalenti a quale epoca. In questo caso la Soprintendenza ricerca tutti gli elementi prima avanzare ipotesi. A causa dello stop, il cantiere si è sviluppato verso l'edificio della scuola dove le fondazioni sono a buon punto. Comprendo la lamentela sul cantiere, ma assicuro che è tutto sotto controllo. Torneremo sull'area della palestra quando saranno finiti i controlli".